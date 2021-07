Realizan homenaje a Fernando Bautista Dávila, a un año de su muerte

-“No tuvimos tiempo de despedirnos” coinciden Noé Ramírez y viuda de Dávila.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace un año, los rumores de la muerte del entonces presidente de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, empezaron a circular, familiares del ex munícipe no confirmaban su deceso y lo que creó incertidumbre entre los ciudadanos, un par de horas después un tweet del gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, confirmó su muerte.

Fernando Bautista Dávila, murió a causa del covid el 16 de julio, tras permanecer casi un mes hospitalizado, en el mes de mayo anunció que se iba a aislar debido a que un director de su administración había dado positivo a covid, pero después volvió a salir, a seguir entregando despensas a las comunidades y colonias, y solo pasaron dos meses más para que falleciera.

En uno de sus últimos mensajes en redes sociales pidió a la sociedad ser consciente, “sigamos tomando las medidas necesarias para evitar más contagios. Tengo fe en dios de que todo va a salir bien”, escribió.

Su muerte fue un parte-aguas para Tuxtepec, debido a que al día siguiente de darle el último adiós, su suplente Noé Ramírez Chávez, implementó medidas estrictas para evitar más defunciones y casos de covid en el municipio, medidas que decían, eran necesarias.

Hoy, a un año de su muerte fue homenajeado dos veces, la primera fue por el gobierno que encabeza Noé Ramírez Chávez, quien fuera su amigo desde la juventud, al tomar la palabra, recordó una anécdota de su juventud, pero además lamentó no haberse despedido de él.

El otro homenaje fue en las instalaciones de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan (FHUCUP), su esposa María Luisa Vallejo, así como su familia le rindió también un homenaje, con una exposición fotográfica llamada “La historia del Chinanteco”, que narró a través de imágenes los últimos años que vivió, desde que fundó FHUCUP, hasta las últimas acciones que hizo como presidente municipal, como la entrega de las despensas.

Ahí su esposa, María Luisa Vallejo, lamentó que su esposo se haya ido y que sigue presentes las ganas de verlo y de despedirse.

Fernando Bautista Dávila, conocido como el “Chinanteco”, buscaba ser presidente de Tuxtepec y fundó FHUCUP, posteriormente en busca de cobijo por algún partido político se unió a las filas del PAN, posteriormente estuvo en el PRI, pero su primer triunfo lo obtuvo con el Partido del Trabajo (PT), al reelegirse lo hizo con el Partido Nueva Alianza, sería 5 años que gobernaría Tuxtepec, y sus planes eran seguir en la política en otros cargos pero con otros partidos, sin embargo el covid se lo impidió.

