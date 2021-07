PAICE, autoriza un millón de pesos más para el Museo Casa Verde en Tuxtepec

-Esperan que el recurso llegue en agosto y así en este año termine esta primera etapa.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En este año, el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), autorizó más de un millón de pesos al Museo Regional Casa Verde de Tuxtepec, recurso con el que terminarán la primera etapa de esta obra.

La presidenta del Patronato del Museo Regional Casa Verde Ana Llarena de Ahuja, dio a conocer que este año ingresaron nuevamente el proyecto y salió beneficiado con un millón 80 mil pesos, recurso con el que terminaran la primera etapa o la planta baja.

Lo que hace falta concluir de esta planta baja es la iluminación, la museografía, así son las puertas, las ventanas, aunado a que todo el piso lo van a levantar ya que parte de ésta está en malas condiciones, y van a tratar de que sea menos la cantidad que se tenga que reponer.

Se espera que este recurso lo tengan en el mes de agosto e inmediatamente se iniciaran con los trabajos para que en este año se concluya esta primera etapa y en el 2022 seguir trabajando para segunda etapa del museo.

Debido a la pandemia, el patronato no pudo realizar actividades y así recabar recursos, sin embargo esperan que con este dinero que les va a llegar pronto tengan la primera etapa de este museo, que aseguró que no será un logro del patronato, si no de los Tuxtepecanos.

