Latente paro en Hospital de Tuxtepec por falta de insumos; ahora en área de laboratorio

-Trabajadores iniciaron este viernes un paro en el área de laboratorio, pero de no tener solución a sus peticiones, la próxima semana será un paro general en todo el nosocomio

Yuri Sosa

Tuxtpec,Oax., 16 de julio de 2021.- Integrantes de la Sección 35 del SNTSA, “tomaron” el departamento de laboratorio del Hospital General de Tuxtepec para exigir al gobierno del estado cumpla con el abasto para dicha área y la de transfusión sanguínea.

Las peticiones para cubrir las necesidades de ambas zonas se realizaron desde hace tres años, pero no hay respuesta, sin embargo, hace unos 10 días el desabasto llegó al extremo en el área de transfusión de sangre, lo que ha orillado a los pacientes y sus familiares a comprar unidades por la parte privada.

El delegado de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Marco Antonio Hernández, señaló que los trabajadores han solicitado que el área de laboratorio y la de transfusión de sangre se separen, cada uno con sus insumos y personal para mayor atención a la población.

El desabasto llegó hasta la falta de reactivos de transfusiones, los cuales fueron cubiertos por el mismo personal, pedir prestadas a otras unidades médicas, entre otros factores que impactan en la economía de los pacientes.

Como parte de su movimiento, este viernes comenzaron con el área de laboratorio únicamente, debido a que transfusión es de vital importancia, pero de no recibir atención de los Servicios de Salud de Oaxaca el lunes tomarán otras áreas. incluso contemplan su presencia en la capital de Oaxaca para toma de oficinas y el paro general de los servicios en el hospital de Tuxtepec, a excepción de urgencias.

