Gobernador llega a Santiago Textitlán para resolver conflicto

-Los elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General y de la Agencia Estatal de Investigación, fueron liberados durante la madrugada.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat llegó este viernes al municipio de Santiago Textitlán, para atender a las partes en conflicto y dar una solución al mismo, el mandatario oaxaqueño escuchó de las autoridades municipales y estatales los acuerdos que se han logrado en las mesas de diálogo que se han llevado a cabo.

Durante la noche del jueves y madrugada de este viernes, se acordó la apertura de los accesos a la comunidad, así como la salida de los elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes se encontraban retenidos en Santiago Textitlán.

También se dio a conocer que la Guardia Nacional y la Policía Estatal retomaron los recorridos de disuasión en la comunidad de Río Santiago, lugar de dónde son originarios las personas que se encuentran en calidad de desplazadas y refugiadas en Santiago Textitlán, asimismo se dio a conocer que el lunes 19 de julio habrá una audiencia con el Fiscal General Arturo Peimbert.

Y es que le informaron al Gobernador que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), harán el acompañamiento a la comisión de Río Santiago que acudirá a la audiencia con el Fiscal General, en la que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por la quema de casas en diciembre de 2020.

Otro de los compromisos pactados es que tanto la SEGEGO como la DDHPO, realizarán las gestiones necesarias para apoyar a las personas que resultaron afectadas con la quema de sus viviendas, para ello buscarán fuentes de financiamiento dijeron las autoridades, en las mesas de diálogo han participado la SEGEGO, la DDHPO, las autoridades de Santiago Textitlán, así como sus agencias municipales.

