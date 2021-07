Condenable y reprochable que Salomón Jara y Benjamín Robles usen la consulta popular para posicionar su imagen: Promoventes

-Dijeron que la consulta es un ejercicio ciudadano y que su objetivo es que se haga justicia en contra de quienes han cometido malos actos de gobierno.

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Es condenable y reprochable que actores políticos como Salomón Jara y Benjamín Robles usen la consulta popular para posicionar su imagen con fines electorales, pues es posible que ambos busquen nuevamente la candidatura al gobierno del Oaxaca, tal y como lo hicieron en el 2016.

En conferencia de prensa, los promoventes ciudadanos dijeron que si ambos quieren servir realmente a la exigencia de justicia, hagan un acompañamiento y no suplanten como lo han estado haciendo desde que se dio a conocer la intención de realizar esta consulta ciudadana.

Mencionaron que la consulta ciudadana que se realizará el próximo primero de agosto es un ejercicio ciudadano y no se vale que algunos actores políticos se quieran “colgar” de ella para posicionar su imagen, por ello los promoventes ciudadanos pidieron a estas personas que hagan un acompañamiento y no suplanten.

Señalaron que quien no entienda esta cuestión está en un error, ya que la consulta ciudadana no tiene nada que ver con un proceso electoral, el cual ya se llevó a cabo el pasado 6 de junio, aunque en el 2022 el estado de Oaxaca tendrá elecciones para elegir al próximo gobernador o gobernadora de la entidad.

Es importante mencionar que en la conferencia de prensa, los promoventes estuvieron acompañados por Diputados Federales y Locales de Morena, quienes dijeron haber acudido en calidad de ciudadanos.

