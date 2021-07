Ayuntamiento de Oaxaca nos cobró para instalarnos, ahora nos lo impide; denuncian ambulantes

-Intentaron quitar las vallas que colocó la policía municipal para evitar que instalen sus puestos en el zócalo y el andador turístico.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con comprobante en mano y al grito de “queremos trabajar”, comerciantes ambulantes dijeron que en 2018 hicieron un pago único para que el gobierno municipal de Oswaldo García Jarquín les emitiera permisos para instalar sus puestos en la vía pública, por ello dijeron que es una arbitrariedad que ahora no les permitan instalarse.

Una de las comerciantes dijo que el pago que se hizo fue de 8 mil pesos, aunque algunos otros dijeron que la cantidad que les cobraron fue de hasta 30 mil pesos, incluso dijeron que les dieron un tarjetón con código “QR”, por ello denunciaron al edil capitalino de no respetar los acuerdos, ya que dicho pago les permite instalar sus puestos en la vía pública.

Agregó que el permiso que pagaron es para instalar sus puestos en el zócalo, en la Alameda de León y en el andador turístico, también lamentaron que la autoridad municipal actúe de esta manera y que no sea imparcial, ya que señalaron que si se le está permitiendo a comerciantes de otras organizaciones instalarse en la vía pública.

Y es que este viernes comerciantes ambulantes intentaron ingresar al zócalo capitalino y al andador turístico para instalar sus puestos, sin embargo la policía municipal no se los permitió, incluso los uniformados dijeron que detendrían a la persona que se instalara o que agrediera a algún elemento.

