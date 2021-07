Alianza Oaxaqueña por la Justicia Social anuncia movilizaciones para la próxima semana en la capital

-Piden una audiencia con el Gobernador, ya que las dependencias no les resuelven las demandas que tienen las comunidades.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La Alianza Oaxaqueña por la Justicia Social, anunció una serie de movilizaciones para exigir al Gobierno del Estado que se atiendan las demandas que tienen en sus comunidades, para ello dijeron que en los próximos días arribarán personas de dichas comunidades para manifestarse en la capital oaxaqueña.

Uno de los representantes dijo que están pidiendo una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, para exponerle sus demandas, así como denunciar la nula atención y resultados que dan los titulares de las diferentes dependencias, para resolver las necesidades de las poblaciones más marginadas de la entidad.

Entre las peticiones que tienen hay temas relacionados con la justicia, obras de infraestructura social, para ello dijeron que las dependencias como la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), no les han dado respuesta.

En un comunicado que leyeron ante los medios de comunicación, acusaron al mandatario oaxaqueño de desvío de recursos, en ese sentido dijeron que desde hace un año aproximadamente presentaron denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que investiguen el caso.

