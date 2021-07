Regreso a clases en Oaxaca será de manera voluntaria, seguro, escalonado y mixto: IEEPO

-El Director del IEEPO dijo que cada plantel educativo decidirá de manera voluntaria el regresa a clases presenciales

-Para ello habrá coordinación con maestros, padres de familia, autoridades estatales y municipales

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El regreso a clases presenciales en la entidad se dará de manera voluntaria, esto dependerá de lo que decidan las escuelas, los padres de familia, las autoridades municipales y estatales, privilegiando en todo momento la salud de los alumnos, así lo dio a conocer el Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal.

Indicó que en las reuniones que ha tenido en las ocho regiones del estado, padres de familia y maestros, han manifestado su intención de regresar a clases presenciales siempre y cuando existan las condiciones de seguridad sanitaria, también le han comentado que entienden que un regreso presencial no es obligatorio.

En ese sentido Paco Villarreal reiteró que el regreso a clases presencial será de manera voluntaria en cada plantel educativo, asimismo indicó que esto dependerá del comportamiento de la pandemia en cada población, incluso mencionó que en varias ocasiones le han comentado que así como varios sectores como el comercial, de servicios y otros más han ido retomando sus actividades, los mismo podría hacerse en el sector educativo.

El Director del IEEPO precisó que el regreso a clases presencial se dará en cuatro etapas, voluntario, seguro, escalonado y mixto, el segundo punto consiste en que las escuelas cuenten con todo lo necesario para cumplir con las medidas de sanidad preventivas, para así disminuir el riesgo de contagio y cuidar la salud de alumnos, padres de familia, profesores y personal administrativo.

El tercer punto consiste en que este regreso será de manera gradual, es decir que no todas las escuelas regresarán al mismo tiempo, el último consiste en que la escuela que decida regresar a clases presenciales, no lo hará con todo el alumnado y tampoco todos los grupos, para ello deberá haber una plantación y programación para evitar la aglomeración de alumnos.

