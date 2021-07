Pide diputado Arsenio Mejía a manifestantes exigir atención con respeto y legalidad

San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de julio de 2021.- El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Oaxaca, Arsenio Lorenzo Mejía García, pidió a los manifestantes de los municipios de San Antonio de la Cal y Ayoquezco de Aldama, conducirse dentro del marco del respeto y la civilidad.

Luego de que se le intentara agredir, el congresista reportó sentirse bien y sin algún daño hacia su persona.

Por carecer de las condiciones necesarias de seguridad, el Congreso del Estado de Oaxaca suspendió la Sesión Ordinaria de este día.

Al emitir un comunicado precisó: “Entiendo la posición y exigencia por parte de los demandantes. Desde el Poder Legislativo, escucharemos y acompañaremos sus demandas”.

“Sin embargo, hago un llamado al respeto, a la civilidad, y conducirnos dentro de la legalidad, ‘El respeto al derecho ajeno es la paz”, finalizó.

