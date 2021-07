Oaxaca en condiciones óptimas para decir Sí en la consulta popular: Salomón Jara

-El Senador explicó que en el encuentro con el dirigente nacional de Morena, le informó sobre las acciones de promoción para dar a conocer los detalles en el contexto del avance hacia la Consulta Popular.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Cuestionado para medios locales sobre la reunión con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el Senador Salomón Jara explicó que en el encuentro con el líder nacional de ese instituto político, le informó sobre las acciones de promoción para dar a conocer los detalles en el contexto del avance hacia la Consulta Popular.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, tiene conocimiento que en cada colonia, barrio y municipio hemos emprendido acciones para promover la participación ciudadana rumbo al próximo primero de agosto, por lo que informé al presidente de mi partido Mario Delgado, que Oaxaca se encuentra lista para acudir a las urnas y decir sí al juicio a los expresidentes que tanto dañaron a México”, afirmó Jara Cruz.

“Cada uno de los referentes regionales y municipales han visitado casa por casa para invitar a toda la población a salir el próximo 1 de agosto, y que las y los ciudadanos cuenten con los elementos de información sobre la importancia de este ejercicio que permitirá dar un paso importante en la lucha contra la impunidad, misma que por años ha prevalecido a la sombra de la corrupción que impregnó en todo el país la mafia del PRIAN”, señaló el senador.

Finalmente el legislador morenista agregó que invitó al presidente nacional de morena, para que visite nuevamente el estado, por lo que próximamente Mario Delgado podría acudir a la región de la Cuenca o Costa, “yo espero que él pueda revisar su agenda y estoy seguro que nos acompañará”.

