Lluvia en Tuxtepec provoca fuertes anegaciones en calles del centro, plaza y colonias

-Usuarios en redes sociales, reportaron la situación del centro de la ciudad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La tormenta de esta tarde provocó encharcamientos en el centro de Tuxtepec, así lo reportaron los usuarios en redes sociales.

En fotografías y videos que compartieron, daban a conocer la situación en la que se encontraban las calles de la ciudad, y en donde además pedían no salir, debido a que la mayoría de las calles estaban inundadas.

Personal de protección civil de Tuxtepec, reportó encharcamientos en la avenida Libertad, en el fraccionamiento el Trigal, Los Ángeles, así como en la multiplaza.

Aunque esta semana ha estado lloviendo debido al paso de la onda tropical número 10, fue hasta la tarde de este jueves que hubo más afectaciones, por lo que es recomendable que estén al pendiente de los boletines que emita protección civil y sobre todo las recomendaciones a seguir en caso de inundaciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario