Instala capitanía de puerto 4 banderas de precaución en la Cuenca

-La finalidad es que quienes cruzan por ese río tomen sus precauciones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el crecimiento de ríos de la región a causa de las lluvias, en días pasados la Capitanía de puerto de Tuxtepec, colocó banderas de precaución en la región de la cuenca del Papaloapan, con la finalidad de que quienes crucen por estos afluentes tomen sus precauciones.

El Capitán de Puerto de Tuxtepec Martín Velasco, explicó que estas banderas amarillas fueron colocadas en el malecón Paso Real, así como en la presa Cerro de Oro, otra más en Zacate Colorado por el Río Tonto, y en San José Chiltepec.

Estos señalamientos sirven para que los ciudadanos que cruzan por estos afluentes tomen sus precauciones, y utilicen los chalecos salvavidas para evitar algún accidente u otras medidas más, además de que pueden cambiar de color dependiendo las condiciones climatológicas y el color rojo señala que no pueden navegar por ese río, además de que pueden poner más banderas pero esto depende de las condiciones climatológicas.

Estas son algunas de las acciones que está realizando en estos momentos la capitanía de Puerto, pero además destacó que tienen matriculadas 530 embarcaciones, y las cuales deben de cumplir con todos los requisitos, y de no ser así se le recomienda a los responsables obedecer las restricciones necesarias, ya que de no hacerlo son acreedores a sanciones.

