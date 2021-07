“Hoyos” por obra de agua potable en Tuxtepec, invisibles por la lluvia; ciudadanía molesta

-Algunos ciudadanos han optado por poner señalamientos, ya que los responsables de la obra no lo hacen.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A finales del año pasado, el gobierno del estado arrancó la obra de la rehabilitación del sistema de agua potable en Tuxtepec, sin embargo estos trabajos han provocado molestia entre los ciudadanos del municipio, en especial en esta temporada de lluvias ya que en algunos puntos no hay señalamientos.

La obra consiste en la rehabilitación de 21 kilómetros de la red de distribución del agua potable en del sector 1, con una inversión de alrededor de 50 millones de pesos y beneficiará a más de 110 mil habitantes, sin embargo, debido a que dejan espacios sin concreto, ha provocado algunos accidentes en esta temporada de lluvias.

Primero, la molestia con esta obra fue debido a que se decía que iba a ver medidores domiciliarios y con esto el agua se iba a privatizar, posteriormente al ir avanzando la obra, los trabajos provocaron el cierre de vialidades importantes y que hubiera un caos vial, pero la molestia que aún sigue, principalmente en el centro de la ciudad, ya que los comerciantes argumentan que el cierre de calles, afecta su economía.

Ahora se suma otro problema y es que para conectar los medidores de la red general, los responsables de la obra están dejando espacios sin el concreto, lo que ha provocado accidentes en esta temporada de lluvias ya que estos “hoyos” no se ven por el agua que se encharca, además los vecinos han optado por poner algunos señalamientos e impedir más accidentes, ya que los trabajadores de la obra no lo hacen.

Por esta situación, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, dio a conocer que solicitará a la comisión Estatal del Agua (CEA), que son los responsables de la obra, para que informen al cabildo de los avances y sobre todo hacerle saber de las molestias de la población, “además le pedirán que haya un orden” en los trabajos.

La obra está programada para terminar en diciembre de este 2021, por lo tanto aún faltan algunos meses que algunas vialidades continuarán cerradas, y lo que a su vez seguirá generando molestia entre la población.

