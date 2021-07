Enfermero inicia huelga de hambre, denuncia despido injustificado

-Señaló que desde abril le negaron el acceso a las siete casas de salud que atiende en esa zona del estado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El enfermero de la agencia Tierra Caliente del municipio de Santiago Tlazoyaltepec Isidro Ruiz Medrano, inició este jueves una huelga de hambre, para ello se instaló en la puerta de las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que se ubican en la calle JP García en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

En entrevista el enfermero comentó que la autoridad municipal lo despidió de manera injustificada, indicó que él atiende siete casas de salud, mismas que desde el mes de abril le negaron el acceso, es por ello que decidió manifestarse de esta manera para que su situación sea atendida por el Gobierno del Estado.

El manifestante dijo que en su momento le ofrecieron una plaza en Sola de Vega, la cual rechazó, ya que afirmó que su trabajo es de campo, además de que su adscripción es en Santiago Tlazoyaltepec, motivos por los cuales reiteró que su despido es injustificado.

