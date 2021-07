Enfermedades estomacales, golpes de calor, entre otros, los riesgos en la canícula

-Ya comenzó la canícula y los Servicios de Salud de Tuxtepec emiten recomendaciones ante esta temporada, pon atención y evita enfermarte

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las altas temperaturas y los cambios bruscos de la misma son propicias una serie de enfermedades que se pueden evitar en la temporada de canícula, al tomar en cuenta las recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias.

Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan, es uno de los municipios de Oaxaca donde se registran las temperaturas más calurosas, por lo que la jefatura de Salud de este municipio alertó a la ciudadanía sobre algunos riesgos por temporada de la canícula.

El jefe de salud, el doctor Abel Jiménez Gómez, indicó que el pasado 12 de julio inició esta fase, y con ella el registro más frecuente de enfermedades estomacales y golpes de calor al trabajar en intemperie o realizar deportes al aire libre en horas pico.

En esta época es importante aumentar el consumo de agua y mantenerse hidratado, aunque no se tenga la sensación de sed, así como vigilar el estado de los alimentos que se consumen, pues ante el calor son más fácilmente que se descompongan.

Con respecto a las carnes, deben de llevar una coacción perfecta para eliminar hasta un 100 por ciento los virus y bacterias que pudieran afectar al cuerpo humano, también verificar el estado en el que se encuentran antes de adquirirlos, como vigilar que no huelan mal, con la finalidad de evitar enfermedades estomacales.

En cuanto a las actividades físicas, no exponerse por más de 2 horas al sol, por lo que recomendó realizar labores o actividades de deporte en un horario conveniente durante la mañana antes de que el sol se encuentre arriba o en su defecto salir una vez que el sol ya haya bajado por la tarde.

Esto evitará un golpe de calor, el cual que puede identificarse con mareos, disnea, nausea, cambio en el ritmo cardíaco e incluso desvanecimiento al momento de realizar algún tipo de actividad.

