Cerca policía municipal zócalo de Oaxaca, para impedir instalación de más ambulantes

-La presencia de la policía municipal estará por tiempo indefinido, dijo el Director de la policía municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La policía municipal de Oaxaca de Juárez cercó los accesos al zócalo capitalino para impedir la instalación de más puestos ambulantes, así como evitar que los comerciantes que no cuentan con permiso sigan colocando sus puestos.

El director de la Policía Municipal Marcos Fredy Hernández, dio a conocer que el operativo fue instruido por el presidente municipal Oswaldo García Jarquín con el propósito de restablecer el orden en 18 arterias principales así como el Zócalo y la Alameda de León, detalló que el despliegue táctico de la Policía Municipal comenzó a las 5:00 de la mañana en apoyo a los inspectores de comercio en vía pública y se mantendrá por tiempo indefinido.

Es importante mencionar que esto se da luego de los reclamos de la población en las redes sociales por el mal aspecto que da el zócalo capitalino, sobre todo porque está plaza pública registra un alto número de personas que acuden a ese lugar, ya sean habitantes de la capital o turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo en su momento el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado Juan Carlos Rivera Castellanos comentó que la dependencia a su cargo ha recibido muchas quejas de los turistas nacionales y extranjeros por el mal aspecto del zócalo, el andador turístico y las calles del centro histórico por el número de puestos ambulante que se han instalado en las últimas semanas.

