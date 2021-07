Acudiré a Textitlan para solucionar el conflicto, señaló el Gobernador Alejandro Murat

-El mandatario oaxaqueño informó que los elementos retenidos se encuentran en buenas condiciones

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó que acudirá de manera personal a la zona de conflicto entre Santiago Textitlan y Xochiltepex, para solucionar el conflicto que persiste en la zona, en dónde se encuentran retenidos más de 30 elementos de diversas corporaciones de seguridad, entre ellas 20 de la Guardia Nacional, esto desde hace ya varios días.

Detrás del conflicto se rumora qué hay algunos actores políticos, situación que Murat Hinojosa calificó como lamentable, aunque precisó que como lo ha venido haciendo durante su gobierno, este conflicto se solucionará por medio del diálogo, señaló que la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) ya está atendiendo este asunto.

El mandatario oaxaqueño indicó que le enviaron una invitación para acudir a la población para atender y resolver de manera directa este conflicto y señaló que estará ahí, para que este tema avance hacia una solución pacífica y es que refirió que se debe salvaguardar el retorno seguro de los elementos retenidos en esa localidad.

Agregó que espera que en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo entre ambas partes, sobre todo para que las mujeres desplazadas puedan retornar a su lugar de origen de manera pacífica y segura para ellas, así como resarcir los daños que provocó un grupo violento que quemó casas y ranchos, asimismo dijo que los policías están siendo bien atendidos, se les ha dado un lugar donde dormir y donde comer sus alimentos, además de que se están respetando sus derechos humanos.

Recordó que bajo esta premisa de diálogo y respeto a los usos y costumbres se logro resolver el conflicto por la disputa del manantial de agua entre los pueblos de Ayutla y Tamazulapam, a pesar de que había una sentencia judicial que cuya ejecución pudo generar la violencia y la confrontación entre dos pueblos hermanos.

