Temen promotores turísticos que tras abrir balnearios en la Cuenca, aumenten casos de covid

-Ya abrió Yetla, el Naranjal y Rancho Grande



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Poco a poco en las comunidades de la región de la Cuenca del Papaloapan, están permitiendo el acceso a sus balnearios y atractivos turísticos, sin embargo esto preocupa a los prestadores de servicios, ya que pueden presentarse casos de covid-19 en estas comunidades que estuvieron cerradas por mucho tiempo.



La promotora de la Ruta Chinantla Mirna Vargas, reconoció que el cerrar los balnearios por más de un año, ayudó a que los casos no se dispersaran, ya que muchos ciudadanos no solo de la región si no de otros estados querían disfrutar de los balnearios, sin embargo no pudieron acudir, y lo que fue benéfico principalmente para las comunidades.



Pero en días pasados por lo menos Yetla y el Naranjal, ya abrieron, así como Rancho Grande que también tiene atractivos turísticos, por lo que temen que se disparen los casos en estos lugares “pero no sabemos qué va a pasar, esto lo desconocemos”, puntualizó.



Agregó además que el turismo ha venido a la región y prueba de esto es que los hoteleros cada fin de semana tienen reservaciones, además de que en ocasiones los han contactado para visitar algunos lugares y atractivos, y ellos les aconsejan algunos que son al aire libre y en donde los prestadores de servicios están capacitados y que cumplen con las medidas de sanidad.



La promotora pidió al sector turístico y hotelero, no relajar las medidas de sanidad, y con esto poner en riesgo la vida del personal y de los visitantes.

