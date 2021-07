ENSFO bloquea crucero del aeropuerto, policía estatal impide avance a terminal aérea

-El bloqueo provocó congestionamiento vial en la zona y varios pasajeros tuvieron que caminar para llegar al aeropuerto

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Profesores de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO) bloquean el crucero del aeropuerto para exigir el pago de becas y sueldos a externos, así como la emisión de la convocatoria para alumnos de nuevo ingreso, la policía estatal instaló un retén para impedir que los manifestantes llegaran hasta la terminal aérea.

Esta es la segunda movilizarse que realizaron los profesores de la ENSFO, pues el pasado lunes bloquearon la calzada Héroes de Chapultepec a la altura de la terminal de primera clase, en ambos casos se generó un congestionamiento vial, lo que provocó la molestia en este caso de los usuarios de la terminal aérea, quienes tuvieron que caminar para no perder sus vuelos.

A pesar de que el grupo de manifestantes era reducido, los elementos de la policía estatal sólo hicieron acto de presencia para evitar que se afectara a la terminal aérea, los profesores permitían el paso de motociclistas, ambulancias y automóviles que llevarán a algún familiar al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

En ambos lados del bloqueo se concentraron taxis colectivos, quienes llevaban a su destino a las personas que no podían pase el bloqueo, incluso algunos llevaron a algunos pasajeros al aeropuerto y así no perdieran sus vuelos, es importante mencionar que no hubo ningún tipo de incidente entre manifestantes y policías estatales.

