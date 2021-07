Desabasto de medicamentos se debe a malos registros en hospital civil: Secretario de Salud de Oaxaca

-Explicó que en los libros se reportan solo mil 400 consultas, cuando en realidad deberían ser 65 mil 700.

-Dijo que el INSABI suministra medicamentos conforme a los reportes que reciben.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, comentó que el desabasto de medicamentos se debe a que el suministro al hospital civil Aurelio Valdivieso se basa en un esquema de productividad, enfatizó que actualmente se reporta un número bajo de atención de pacientes, por lo cual el INSABI menciona que no pueden dar una cantidad considerable de medicinas, si las consultas que se reportan son bajas.

Señaló que para revertir esta situación se debe “meter en orden” esta situación y tener números más reales, como ejemplo dijo que un médico especialista debería estar dando en promedio 3 consultas por hora, sin embargo en los registros se tiene que solo da 0.68 consultas en una hora.

Márquez Heine indicó que es una realidad que el área de urgencias se encuentra saturada, aunque dijo que el segundo piso se encuentra a un 35 por ciento de su capacidad, es por ello que no se explica el por qué no se ingresan a piso a los pacientes, ya que al no hacerlo el INSABI entiende que no es tanta la demanda como para incrementar el número de medicamentos.

Agregó que el área de cirugía y traumatología debería estar al 70 por ciento de ocupación, sin embargo cirugía reportó el primer semestre de este año 35 por ciento, mientras que traumatología el 21 por ciento, la misma situación se presenta en el área de medicina interna, otro dato que reveló es que el número de consultas debería ser de 65 mil 700 consultas por los 12 consultorios, no obstante apenas se reportan mil 402 consultas.

Comentarios

Escribe tu comentario