Ayutla y Tamazulapam dejan atrás diferencias y ambos rechazan resolución de juez federal

-Piden a las autoridades federales y estatales que respeten su autonomía y la forma en que resolverán el conflicto que existe entra ambos municipios.

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades San Pedro y San Pablo Ayutla y de Tamazulápam del Espíritu Santo, hicieron a un lado sus diferencias y acordaron demandar al Gobierno Federal, al Gobierno Estatal y particulares para que respeten la autonomía de sus municipios, así como la forma de organización que tienen y la manera en que resuelven sus conflictos.

Y es que ambas comunidades tienen un problema agrario desde hace años, el cual involucra a un manantial que se ubica en el límite territorial de estos municipios de la zona Mixe, el municipio de Ayutla ha pedido en varias ocasiones que se le permita reconectarse al manantial para tener suministro de agua potable, sin embargo Tamazulapam no lo ha permitido.

Por esta situación se han dado varios hechos violentos entre habitantes de ambos municipios, en dónde lamentablemente una persona perdió la vida, no obstante ahora con la resolución del un tribunal colegiado federal, en el que se mandata al Gobierno del Estado que dé cumplimiento a dicha sentencia en un plazo de 72 horas, las autoridades acordaron pedir que se respete su autonomía por medio de un comunicado.

En el documento mencionan lo siguiente: “Reconocemos la existencia de un conflicto agrario desde hace varias décadas debido a que no se ha podido lograr la disolución de la mancomunidad entre ambos pueblos, situación que provocó la disputa de un manantial, que a su vez ha desencadenado actos violentos en diferentes años”.

Asimismo reconocen que han existido muchas posturas y opiniones con relación al conflicto, situación que dijeron, ha sido mal interpretada por las autoridades y por los medios de comunicación, con relación al fallo del tribunal colegiado, refieren que en varias ocasiones les han querido imponer soluciones al conflicto.

Señalaron que no las han aceptado ya que no son claras y que cuando se toman esas resoluciones no se toman en cuenta a los habitantes de ambos municipios, es importante mencionar que ambas comunidades se rigen por el sistema normativo indígena, comúnmente llamado de usos y costumbres.

En el documento también manifiestan oponerse a cualquier imposición gubernamental, intromisión de particulares o declaraciones a nombre de las autoridades sobre el conflicto que prevalece, exigen a las instituciones gubernamentales y personas ajenas que respeten los acuerdos emanados del diálogo entre ambas autoridades, mismas que son respaldados por sus respectivas asambleas comunitarias.

También exigen la no intromisión de elementos armados ni gubernamentales a su territorio, con el pretexto de buscar una solución al conflicto, asimismo piden a los medios de comunicación a no dirigirse de manera discriminatoria ni fomentar la violencia entre los ciudadanos indígenas de ambas comunidades.

