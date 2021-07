Por covid, sin fecha para retomar operativos alcoholímetros en Tuxtepec

-A pesar de los accidentes, de implementar los operativos se podría en riesgo la vida del personal y conductores



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En cifras que dan a conocer los cuerpos de rescate, reportan de 8 a 10 accidentes al día, y en un 50% de los accidentes que se han presentado, la causa es el alcohol; y a pesar de que autoridades viales quieren disminuirlos a través del alcoholímetro, lamentablemente por la pandemia estos operativos no se pueden realizar.



Fue en el 2017, cuando en Tuxtepec por primera vez había operativos alcoholímetros, por noche detenían entre 20 a 30 conductores que manejaban con un grado de alcohol en su cuerpo mayor, al que marca la ley, y lo que ayudó a que los accidentes disminuyeran.



Esto provocó que los conductores crearan grupos de WhatsApp para “avisarse” donde estuvieran estos operativos y evitar pasar, y a su vez no ser multado pero sobre todo no ser encarcelado por 24 horas; sin embargo la pandemia hecho abajo estos operativos y hasta el momento no hay fecha para retomarlos, ya que de aplicarlos se pondría en riesgo la salud del personal de transito del estado así como de los conductores.



Y aunque por un tiempo los accidentes bajaron, ya que la pandemia ocasionó el cierre de bares y tampoco estaban permitidas las fiestas, en los últimos meses del año pasado incrementaron, y lo peor es que hubo defunciones en donde los menores de edad estaban involucrados.



La Cruz Roja durante agosto reportó 96 servicios, en septiembre contabilizaron 124 y en octubre 40, algunos terminaron en decesos, y en la mayoría de éstos estaba involucrado el alcohol y las motocicletas, por lo que las autoridades municipales en coordinación de transito del estado, optaron por crear campañas, mismas que no dieron el resultado adecuado, ya que los accidentes se siguen presentando y prueba de esto son los reportados en lo que va esta semana.



De igual forma, en su momento, la policía vial colocó los “monumentos a la imprudencia”, esos que consistieron en exhibir unidades de motor destruidas, y con los que buscó la concientización de los automovilistas y motociclistas, sin embargo, al igual que las campañas no sirvieron de mucho.

FOTO: Ilustrativa

