AFODEPO se manifiesta en Oaxaca, piden obras sociales y una audiencia con el Gobernador

-Señalaron que los funcionarios del Gobierno del Estado no dan solución a las peticiones de las organizaciones



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la Asociación para el Fomento y Desarrollo de los Pueblos de Oaxaca (AFODEPO), se manifestaron la mañana de este martes en la avenida Juárez frente a “Casa oficial”, para exigir al Gobierno del Estado que dé cumplimiento a diversos programas y obras sociales en beneficio de las comunidades más marginadas.



El dirigente de la organización Mauro Cruz Cruz, detalló que estos programas y obra sociales tienen que ver con mejoramiento de vivienda por medio del programa piso y techo firme, así como la construcción de un cuarto adicional, también piden la introducción de agua potable, pavimentación de calles y electrificación.



Una de sus exigencias es una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat, para que intervenga y dé solución a sus demandas, ya que señaló que los funcionarios de su gobierno no son competentes, ya que no dan solución a los problemas de las comunidades, sin embargo no se refirió a ningún integrante del gabinete de manera directa.



En esta manifestación participaron habitantes de distintas comunidades de las ocho regiones de la entidad, entre las que destaca la zona mazateca, de la costa, de los valles centrales, finalmente dijeron que en caso de que el gobierno continúe sin dar solución a sus demandas, podrían instalar un plantón permanente.

