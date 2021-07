En el hospital de Tuxtepec, buscan estrategias para retomar la consulta externa

-Llegan un año y medio suspendidas las consultas en ésta y otras áreas más



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A más de un año que inició la pandemia y que a su vez provocó que algunos servicios se suspendieran en el Hospital General de Tuxtepec, directivos del nosocomio están buscando las estrategias para que empiecen a dar la atención en el área de consulta externa.



Esta área es fundamental para darle una atención a los pacientes, y no pueden abrirla así nada más ya que quienes acuden a sus consultas no van solos, debido a que son usuarios que necesitan acompañarse de alguien más y en ocasiones van dos familiares, por lo tanto buscarán diseñar las estrategias necesarias para que no haya aglomeración de personas una vez que retomen las consultas.



Además del área de consulta externa otras más siguen sin brindar la atención al público y son las consultas de ginecología, medicina externa, cirugía y traumatología; y ya regresaron a dar consulta las áreas de odontología y colposcopia.



La suspensión de los servicios en el municipio de Tuxtepec, fue debido a la pandemia, ya que se buscaba tener pocos pacientes al interior del nosocomio, pero sobre todo por la reconversión a covid, para atender a los pacientes.

