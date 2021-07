Roban comedor social en Tuxtepec “Beth-Lehem”, se llevaron aparatos electrodomésticos

Pero además, los responsables, se comieron parte de la despensa.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Nadie se salva de los amantes de los ajeno, en esta ocasión las víctimas fueron los del comedor social, quienes además de comerse los alimentos que tenían, se llevaron aparatos electrodomésticos que ocupaban para darle de comer a decenas de personas de escasos recursos.

El Presidente Silvestre López Duran, en una transmisión en vivo, informó que se llevaron un horno de micro hondas, un estéreo, licuadoras, cafetera, pero además se comieron parte de los alimentos que tenían y se llevaron algunos productos.

Dijo que como es posible que hayan robado en este lugar que se encargan de darle alimentos a quienes no tienen mucho recurso, sin embargo esto no los va a afectar y no los va a detener, al contrario van a seguir sirviéndole como lo han venido haciendo desde hace 4 años.

Por lo tanto aprovechó para pedirle a los ciudadanos que los ayuden, y a partir del próximo lunes, pondrán un centro de acopio para que les donen alimentos para que continúen haciendo esta labor.

Además pidió a las autoridades más seguridad en la zona.

