Se instalarán 176 mesas receptoras en el Distrito 01, para consulta popular

–Estarán ubicadas en puntos estratégicos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo 1 de agosto que se realice la consulta popular, y en este distrito 01 federal, serán 176 casillas que se van a instalar, ya que se espera una participación mejor a la pasada jornada electoral.

El Vocal de Capacitación electoral de la junta distrital 01 en Oaxaca Raúl Ricardo Reyes, explicó que en esta ocasión serán los mismos que fungieron como funcionarios de casillas, y que ahora serán funcionarios de estas mesas receptoras de la consulta popular, y con esto aprovechar la capacitación que en su momento se hizo.

En esta ocasión serán 176 mesas receptoras a diferencias de las 527 casillas que se instalaron el pasado 6 de junio, y esto se debe a que es una jornada pequeña y por lo tanto estarán en lugares estratégicos.

Dijo que ya se aprobó una lista de quienes estarán frente a las mesas receptoras, sin embargo será próximamente que se vuelva a dar a conocer la lista con los funcionarios y donde estarán estas mesas directivas de casillas.

Aseguró que a partir del 16 de julio, se realizará mayor difusión sobre esta consulta, sin embargo en caso de que requieran información pueden acudir al INE y así participen a esta consulta popular.

Esta consulta popular propuesta por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que la ciudadanía decida si se somete o no a juicio a los últimos cinco expresidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), y se realizará el próximo 1 de agosto.

