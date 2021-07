Murat, Avilés y Diputados Electos de Oaxaca manifiestan su respaldo hacia dirigente nacional del PRI

-Ambos condenaron los hechos violentos que se registraron en la sede nacional del partido en la CDMX.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat Hinjosa lamentó el enfrentamiento que se dio hace unos días entre militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afuera de la sede de este instituto político en la Ciudad de México, además manifestó su respaldo hacia el dirigente priísta Alejandro “alito” Moreno.

El mandatario oaxaqueño dijo que no se debe permitir ningún tipo de violencia, sino que se debe privilegiar el diálogo, asimismo indicó que las ambas partes se conduzcan de la mejor manera para beneficio del país y de Oaxaca, Murat dijo que por el momento está ocupado en su cargo como gobernador de Oaxaca.

Por su parte el Coordinador de los Diputados Locales del PRI Alejandro Avilés Álvarez, comentó que el PRI no merece este tipo de tratos, dijo no estar de acuerdo con la violencia, con los enfrentamientos y al igual que el Gobernador, manifestó su respaldo hacia el dirigente nacional del PRI.

Agregó que Alejandro Moreno y los integrantes de la dirigencia nacional, fueron elegidos en un consejo político nacional por la mayoría de la militancia, asimismo indicó que en el PRI siempre están abiertos al diálogo, que si los contrincantes quieren hablar, se puede dialogar, pero no de esa manera.

En redes sociales el Diputado Local Electo por la vía plurinominal Samuel Gurrión Matías, publicó una imagen en su cuenta oficial, en dónde menciona que todos los diputados electos por el estado de Oaxaca, refrendan su apoyo hacia Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio, seguidores del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, que estaban instalados en un plantón en las oficinas del instituto político se enfrentaron con seguidores del actual líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, dejando como saldo un joven herido de bala.

