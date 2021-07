Madre denuncia de secuestro a padre de su hija, se la llevó sin su consentimiento

-Pide el apoyo de la Presidenta del DIF Oaxaca para que la ayuden a dar con el paradero de su hija



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Nancy Cecilia Bejarano León, denunció que su ex pareja Carlos Fidel Burón Cruz, se llevó a su hija de diez años sin su consentimiento, esto fue hace 12 días y aprovechó una convivencia familiar para llevársela y ya no se la regresó, relató en una conferencia de prensa que dio este jueves.



Detalló que su expareja no tiene la custodia de la menor, misma que salió hace dos años a su favor luego de la separación de su esposo, el acuerdo al que se llegó en aquel momento, es que la convivencia de él con sus hijas serían los fines de semana, sin embargo en la última convivencia se la llevó y no la regresó.



Con la voz quebrada por el dolor de no tener contacto con su hija, dijo desconocer los motivos por los cuales su ex marido se la llevó, a pesar de que nunca se opuso a la convivencia entre ellos, asimismo indicó que el 18 de junio alrededor de las 8 y media de la noche, recibió una llamada en la que su ex pareja le dijo que ya no le regresaría a su hija, posteriormente la bloqueó de cualquier tipo de comunicación.



Detalló que después de eso dio aviso a las autoridades, quienes han hecho el llamado para que devuelva a la menor con su madre, sin embargo han sido ignorados, asimismo indicó que el actuar de las autoridades ha sido lento, lo cual le ha permitido a su ex pareja darse a la fuga con su hija, ya que actualmente ambos se encuentran en calidad de desaparecidos.



Desesperada pide el apoyo de la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat y a las mujeres oaxaqueñas para que la ayuden a encontrar a su hija, señaló que en dos ocasiones se presentó su ex marido ante las autoridades sin su hija y después de ello ya no ha vuelto a saber nada de ellos.



Finalmente dijo que los familiares de Carlos Fidel Burón Cruz, la han amenazado por hacer pública esta situación, que deje de hacer escándalo, pues la niña ya no se la entregarán refirió, dijo que él cuenta con una orden de aprehensión, incluso mencionó que la casa donde él vive fue apedreada y baleada, por lo que teme por la integridad de su hija.

