Llama Profeco Tuxtepec a denunciar abusos ante el alza del precio de la tortilla

-Las quejas o denuncias se pueden realizar desde el portal de internet, vía telefónica o directamente en las oficinas.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Tuxtepec, llamó a los ciudadanos a denunciar el alza desmedida del precio de la tortilla, pues este alimento ha comenzado a tener un incremento en algunos negocios.



La jefa de la Oficina Receptora de Quejas de la Profeco, Guadalupe Cabrera Domínguez, indicó que el organismo está pendiente del tema, pues a pesar que por ahora no realizarán verificaciones si pueden apoyar a quien deseé levantar una denuncia o queja por el incremento de la “tortilla” o algún otro producto de la canasta básica.



Indicó que este procedimiento puede realizarse a través de la página de internet gob.mx/Profeco, a los números telefónicos 800-468-87-22, 951-51-313-99, 951-51-377-77 o acudir directamente a las oficinas en Tuxtepec ubicadas en calle Iturbide entre 20 de noviembre e Independencia, de la colonia la Piragua a un costado de la Estancia Infantil del DIF Rosalía Villaseñor de Pacheco.



Asimismo, detalló que una vez que denuncien el caso, este pasará al área correspondiente en donde se encargarán de enviar al personal requerido para llevar a cabo la verificación y supervisión de la queja recibida.



El precio en el kilo de la tortilla en algunos negocios de Tuxtepec ya alcanzó los 18 pesos, pero aún no es un precio estándar, por lo que este podría variar, según cada establecimiento.

