Irregularidades y dudas dejó comparecencia de funcionarios por deuda pública: Diputado César Morales

-En una de ellas hay una diferencia de 40 millones de pesos en compra de maquinaria, se reportó una obra terminada al 100 por ciento, cuando en la realidad no es así



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Muchas dudas e irregularidades se dieron durante la comparecencia de los titulares de las secretarías de Finanzas, de Movilidad, SINFRA, CAO y de la Comisión Estatal del Agua, así lo dio a conocer el Diputado Local e integrante de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado César Morales Niño.



Como ejemplo mencionó que la obra de rehabilitación de las riberas del río Atoyac, comprendía el tramo del puente de San Jacinto Amilpas al parque del amor, sin embargo el tramo que se reparó llegó hasta el puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), aunque los funcionarios presentaron esta obra ejecutada al cien por ciento.



Otra irregularidad que se presentó tiene que ver con la compra de maquinaria, en dónde hay una diferencia de por lo menos 40 millones de pesos, a pesar de que se compraron máquinas de la marca “Case”, que es más barata que la marca “Caterpillar” y que esta última dijo el legislador, es de mejor calidad.



Asimismo indicó que en la obra que se realizará sobre la avenida Símbolos Patrios, los funcionarios comentaron que el proyecto contempla ampliar los carriles a ocho carriles, cuando dichos carriles ya existen, esto en el tramo del entronque de avenida universidad hasta la gasolinera.



Es importante señalar que la comparecencia se llevó a cabo la tarde del miércoles en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), en dónde por instrucciones del Gobierno del Estado no hubo acceso a medios de comunicación, incluso Morales Niño comentó que a petición de él se transmitió en vivo dicha comparecencia, ya que no se pretendía transmitirla en las plataformas del Congreso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario