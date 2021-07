Habitantes de Santa Lucía del Camino bloquean calles de la Gómez Sandoval

–Exigen la rehabilitación de la red de drenaje, la cual dijeron desde noviembre debieron iniciar los trabajos

Mario Romero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Este jueves habitantes de la colonia Fernando Gómez Sandoval de Santa Lucía del Camino, bloquearon varias calles de la zona para exigir a las autoridades del Gobierno del Estado que se ejecuten los recursos para la obra de rehabilitación de la red de drenaje, ya que afirman desde noviembre de 2020 se comprometieron a realizar la obra.

El Presidente de la colonia Fermin Suárez comentó que desde el mes de noviembre han estado pidiendo información sobre la obra, la cual dijo no les han proporcionado, es por ello que decidieron movilizarse de esta manera para ejercer presión y que sean atendidos por las autoridades estatales y municipales.

Agregó que la red de drenaje se encuentra colapsada, lo cual representa un riesgo para la salud de los habitantes, ya que con las lluvias que se han registrado en los últimos días, las aguas negras salen por las coladeras, incluso mencionó que en algunas viviendas esta situación se presenta en los baños.

Detalló que el recurso para estos trabajos es de 16 millones de pesos, recurso que debería aplicarse en dos etapas, el representante de los colonos dijo que no se explica cómo es que la obra no se ha iniciado, cuando ya tienen folio, ante la falta de atención de las autoridades, los colonos han ampliado sus bloqueos.

