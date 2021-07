Defensores de Derechos Humanos denuncian persecución y amenazas contra Patrocinio Martínez López

–Ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de General del Estado de Oaxaca, piden que se dicten medidas cautelares

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos y del Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO), denunciaron este jueves que el defensor de derechos humanos Patrocinio Martínez López ha recibido varias amenazas y persecución.

En conferencia de prensa en el zócalo capitalino, la Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, precisó que esto se debe al trabajo que Martínez López ha venido realizando en la región mixteca en defensa del territorio, así como de mujeres que han sido violentadas y desplazadas por presión de grupos paramilitares.

Agregó que por esta amenazas ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), indicó que por cuestiones de seguridad personal no darán a conocer el nombre de la o las personas que señalan por estos hechos, ya que dichas amenazas las ha recibido en la cuenca, la mixteca y en la costa.

Por todas estas razones mencionó que no se explican cómo es que a pesar de que Patrocinio Martínez está incorporado al mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, no se le hayan dictado medidas cautelares, por lo que pedirán a las autoridades que se les otorguen debido a las amenazas y persecución de la que es objeto.

