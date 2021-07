Consulta popular si es para enjuiciar a ex Presidentes afirma Benjamín Robles

-El Diputado Federal por el PT, comentó que fue la Suprema Corte de Justicia la que modificó la pregunta



Oaxaca, Oaxaca.- La consulta popular que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, si es para enjuiciar a los ex Presidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, así lo confirmó el Diputado Federal por el Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya.



Agregó que la pregunta “original” que presentaron era directa para preguntar a la ciudadanía si se deberían enjuiciar a los ex mandatarios nacionales, sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la modificó y quedó como aparecerá en las papeletas que se le entregarán a los ciudadanos.



Robles Montoya dijo que esta será la primera vez que se le pregunte a la población qué se tiene que hacer para castigar la corrupción que se vivió durante el mandato de los ex Presidentes, así como para que se devuelva a la nación todo lo que se robaron, por ello hizo el llamado a la ciudadanía a que participen en este ejercicio democrático.



Con relación a que el INE ha mencionado que para la realización de la consulta popular no se aprobó ningún recurso extra, el legislador petista indicó que el instituto tiene la obligación legal de organizarla, finalmente comentó que la población está “hasta la madre” de la corrupción que se ha vivido en México.



Cabe mencionar que la pregunta que aprobó la SCJN fue la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

