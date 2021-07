Rinden homenaje póstumo a Rubén Vasconcelos Beltrán, cronista de la ciudad de Oaxaca

-Se develó una placa en la que se decretó la conmemoración del día del cronista oaxaqueño el 30 de junio.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles se llevó a cabo un homenaje póstumo al cronista de la ciudad de Oaxaca Rubén Vasconcelos Beltrán, la sede de este evento fue el teatro Macedonio Alcalá, estuvo encabezado por el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y como invitados especiales los familiares del cronista, entre ellos el ex fiscal y actual titular de la SEBIEN Rubén Vasconcelos Méndez.

El mandatario oaxaqueño dijo en su mensaje que pocos hombres como Rubén Vasconcelos Beltrán han amado tanto a Oaxaca, ya que se daba tiempo para resaltar y promover la riqueza gastronómica, artística, cultural y la grandeza del estado, principalmente de la capital, para ello dijo el mandatario oaxaqueño, utilizaba todos los medios posibles.

El Gobernador dijo que Rubén Vasconcelos Beltrán es sin temor a equivocarse, uno de los caudillos culturales de Oaxaca y un símbolo de la riqueza cultural del estado y de manera particular de la capital oaxaqueña, asimismo resaltó que el 30 de junio de cada año se reconocerá la labor del cronista capitalino.

Rubén Vasconcelos Méndez hijo del cronista y actual titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado, dijo que la memoria de su padre siempre vivirá en el recuerdo de los habitantes de la capital, ya que será recordado por su aportación a la cultura, situación que le han comentado cuando lo saludan en las calles de la ciudad.

Al término del evento se llevó a cabo la develación de una placa alusiva a que el 30 de junio se conmemorará el día del cronista oaxaqueño, también se entregó un reconocimiento a los familiares del cronista que falleció en el 2016, asimismo resaltaron que fue un acierto que las escalinatas que conducen al cerro del Fortín, se les haya puesto su nombre.

