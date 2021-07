Rinden homenaje póstumo a Director de Investigaciones de la FGEO tras haber sido asesinado

-El Fiscal General se comprometió con los familiares a que este crimen no quedará impune



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente en honor al Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) Omar Sabino Chepetla Jiménez, quien fue privado de la vida en un ataque armado la mañana del martes 29 de junio en el municipio de San Antonio de la Cal.



En su mensaje, el Fiscal General Arturo Peimbert Calvo dio las condolencias a los familiares, amistades y compañeros del comandante Chepetla, también dijo que este crimen no quedará impune y que darán acompañamiento en las investigaciones que se realizan para dar con los responsables de este crimen.



La ceremonia se llevó a cabo en el patio central de la Fiscalía, se hicieron los disparos de honor, se cubrió con la bandera nacional el ataud, se relevó una fotografía del comandante Chepetla, las lágrimas de parte de los familiares escurrían por sus mejillas, el dolor y la impotencia se percibían en el ambiente.



Fue el medio día de este martes, en un hecho violento sobre la ribera del Río Salado a la altura del puente que comunica a este municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca de Juárez, dónde fue atacado el comandante Chepetla por sujetos desconocidos, cuando se encontraba a bordo de una camioneta blanca.

