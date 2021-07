Realizarán Guelaguetza regional en Tuxtepec, por 100 años de la CANACO

-Participarán delegaciones de Santiago Jocotepec, Tuxtepec, San Felipe Jalapa de Díaz, Valle Nacional y otras más que están por confirmar.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la celebración por los 100 años de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) en Tuxtepec, anunciaron una Guelaguetza regional para el próximo mes de julio, y en donde se podrá disfrutar de los diversos bailes de la cuenca del Papaloapan.

El Presidente de la CANACO Jorge Osorio Velázquez informó que se coordinaron con diversos grupos culturales y turísticos, para poder realizar esta actividad, la cual se realizará durante los días 16, 17 y 18 de julio, fechas en las que se realiza esta fiesta en la ciudad de Oaxaca.

El Coordinador de la Guelaguetza Benjamín López Márquez informó que para el 17 de julio, será la comida con las delegaciones participantes, para que a las 5 de la tarde habrá una calenda con las delegaciones que van a participar, saliendo del parque La piragua, hasta el Juárez, posteriormente habrá una verbena y una pasarela de moda étnica.

El domingo 18 a las 10 de la mañana se realizará la Guelaguetza en el parque Juárez, y hasta el momento ya se cuenta con algunas delegaciones confirmadas como son Santiago Jocotepec, Tuxtepec, San Felipe Jalapa de Díaz, Valle Nacional, y están por confirmar Loma Bonita, Usila y Ojitlán.

Pero además hay delegaciones invitadas y son la de Villa de Zaachila y la región de la Mixteca, por lo que hicieron la invitación a los ciudadanos a acudir a las diversas actividades, con todas las medidas y así disfrutar de esta guelaguetza.

Además realizarán otras actividades como son un taller de danzón, el día 16, así mismo habrá una noche de danzón “Guelaguetza danzonera” en el Parque Juárez; además habrá exposiciones artesanales y gastronómicas durante los 3 días en el parque Juárez, y en la parte alta de la CANACO habrá una exposición fotográfica denominada “las aves del Papaloapan”.

Pero además durante los 3 días de esta fiesta cultural, a las 8 de la noche habrá un city tour “monumentos de Tuxtepec”, recorrido que será guiado por el promotor cultural Eder Chicuellar.

Los organizadores llamaron a los ciudadanos a acudir a la noche de fandango, ya que les brindarán el hospedaje y la alimentación, solo mandándoles un mensaje a la página Guelaguetzaoaxaca2021, y así disfruten de esta noche.

Lo que buscan es que en estos 100 años de festejo se disfruten de todos los bailes de la región.

