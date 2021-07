Presupuesto de más de 500 MDP son suficientes para la Consulta Nacional Ciudadana: Salomón Jara

-En su enésima visita por Tuxtepec el senador afirmó que el financiamiento de la consulta no debe entorpecer los trabajos del INE.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – “Nos interesa que se castigue a los ex presidentes”, sentenció el senador de Morena Salomón Jara, quien visitó nuevamente la Cuenca para la promoción de la Consulta Ciudadana del 1 de agosto, la cual se organiza con un presupuesto de más de 500 millones de pesos por parte del INE.

Aunque la pregunta a realizarse en la próxima consulta no menciona que vaya a existir castigo directamente a los cinco últimos expresidentes de México, sino a los actores políticos señalados por malas decisiones políticas, el senador de Morena dijo que los ex mandatarios nacionales son los principales responsables de cualquier acto ejecutado en perjuicio de México.

En su enésima visita a Tuxtepec, Jara Cruz se reunió con jóvenes de distintos municipios de la cuenca, quienes a partir de ahora forman parte importante en la estructura del partido, pero sobre todo de la vida activa de la sociedad.

Pese a que destacó que la consulta ciudadana no es un asunto de un partido, expresó que se encuentran activos como Morena en la promoción para la participación de la ciudadanía el próximo 1 de agosto, por lo que los jóvenes son pieza importante.

Sobre las limitaciones del INE en materia de presupuesto para este ejercicio, el senador dijo que el presupuesto estimado en más de 520 millones de pesos no debe ser factor de una mala organización y que no se garantice el resultado de la consulta.

Expresó que debe existir política de austeridad sin contratar intermediarios para la organización de estudios o análisis que se pueden ser corrompidos y ocasionar corrupción, por lo que plantean una reforma electoral para reducir prerrogativas o financiamientos al cincuenta por ciento o más.

