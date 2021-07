Estancado conflicto en Yosoñama, afirma líder de Antorcha Campesina

-La organización anunció movilizaciones en caso de que las autoridades no den cumplimiento a sus demandas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El conflicto entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec se encuentra estancado, las autoridades no han cumplido con el acuerdo de enviar elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad y paz en la zona, denunció el Dirigente Estatal de Antorcha Campesina Dimas Romero González en conferencia de prensa frente a palacio de gobierno.

Asimismo denunció la falta de cumplimiento por parte del Gobierno del Estado a varios compromisos que se hicieron en materia de obra social, infraestructura de las comunidades, principalmente en la región de los valles centrales y en la mixteca.

Las obras en cuestión tienen que ver con temas de electrificación, drenaje, salud y otros servicios básicos, los cuales serían atendidos después del proceso electoral, sin embargo a más de 3 semanas de las elecciones el Gobierno de Alejandro Murat no ha atendido estas demandas.

Finalmente Dimas Romero mencionó que en caso de que las autoridades sigan sin atender estas demandas, realizarán una serie de movilizaciones en la entidad, para ejercer presión, cabe mencionar que el líder de Antorcha Campesina no dio detalles sobre las acciones que llevarían a cabo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario