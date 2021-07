Esperan comerciantes de Tuxtepec, repuntar ventas tras inicio del próximo ciclo escolar

-Confían en que el ciclo escolar será presencial y esto pueda reactivar la economía en todos los sectores



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Tuxtepec, Jorge Osorio, señaló que esperan repuntar sus ventas al iniciar el próximo ciclo escolar, ya que en estos momentos han visto un leve repunte tras finalizar este ciclo.



Aseguró que han visto movimiento en el centro de la ciudad, luego de que en algunas instituciones educativas se realizaran algunas actividades tras finalizar el ciclo escolar 2020-2021, por lo que confía en que el próximo ciclo sea de manera presencial y con esto haya un repunte.



Recordó que desde el año pasado las ventas no han sido muy buenas, por lo que esperan que próximamente le vaya mejor a los comerciantes del municipio, y no solo a éstos, sino a todos, ya que con el regreso a clases se reactiva la economía en los diversos sectores.



El presidente de la Cámara, dijo que ya no han visto más cortinas cerradas y confían que esto siga así, ya que por la pandemia contabilizaron alrededor de 150 cortinas abajo y debido a que eran negocios familiares ya no pudieron reabrir.



No descarto que se ayude a los pequeños comerciantes que en su momento cerraron, esto será a través de solicitar créditos para que puedan reabrir, ya que confía en que en próximos meses le va a ir bien a todo el comercio.

