Espera Laura Estrada recolectar 32 mil firmas en Tuxtepec con consulta popular para enjuiciar a ex presidentes

-Dijo que con esta cantidad se busca contribuir para reunir el millón 200 mil firmas que espera entregar Oaxaca para lograr el objetivo en contra de los ex Mandatarios.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Luego del foro realizado con jóvenes cuenqueños para dar a conocer la consulta popular donde se busca recolectar firmas para enjuiciar a los ex Presidentes de la República, un evento que estuvo encabezado por el Senador Salomón Jara Cruz, la Diputada Local del Distrito 02 Laura Estrada Mauro, señaló que tan sólo en su distrito se busca captar más de 32 mil firmas para cumplir con el millón 200 mil votos que esperan recolectar en todo el Estado.

A través de la estrategia denominada “Morenaje” dijo que se busca concientizar a los jóvenes de esta región a que participen en este proyecto donde se busca recolectar 37 millones de firmas en todo el país, lo cual dijo esperar que exista la participación de los Tuxtepecanos para hacer justicia a los que en su momento traicionaron al país y a los Mexicanos.

Explicó que todos los trabajos se están realizando a ras de tierra, con todos los actores Morenistas e involucrados, además dijo que los medios nacionales optaron por mantenerse en silencio por esta situación, sin embargo comentó que la gente que desea ver a estos personajes pagar por sus delitos, estarán involucrados en este ejercicio.

Reconoció que como organización política si se han adelantado a los tiempos para ungir a Salomón Jara como prospecto candidato de Morena para el 2022 a través de esta consulta popular donde espera que todos se involucren para que la Cuarta Transformación llegue a Oaxaca.

De esta manera, pidió a los Tuxtepecanos que salgan a votar este primero de Agosto, ya que indicó que es un sueño anhelado de todo Mexicano el ver en la cárcel a los que tanto daño le hicieron al país.

