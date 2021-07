Es necesario trabajar en conjunto por el bien de Ojitlán: El Jipi, ante nula comunicación con sus adversarios

-Mencionó que es importante el diálogo para trabajar por el desarrollo del municipio, ya que de lo contrario seguiría en retroceso.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Presidente electo de San Lucas Ojitlán Isidro Ortega Silva señaló que hasta el momento no ha tenido contacto con los que en su momento fueron sus adversarios en la pasada campaña política, por lo que manifestó que espera pronto entablar un diálogo con Gregorio Castañeda Solís y Serafina Esteban Regules para trabajar en unidad por el bien de su municipio.

Comentó que es necesario trabajar en conjunto por el desarrollo de San Lucas Ojitlán ya que de lo contrario el municipio seguiría en retroceso como ha sucedido en los últimos años, por lo que invitó a los que fueron sus adversarios a sumarse a los trabajos para fortalecer el desarrollo de Ojitlán.

Así mismo, explicó que su triunfo fue inobjetable el pasado 6 de junio al sacar de ventaja más de 1300 votos sobre su mas cercano contrincante, por lo que señaló que en este municipio los resultados fueron claros para proclamarse triunfador y próximo presidente municipal de la administración 2022-2024, por lo que espera que se puedan reunir a la brevedad posible para trabajar por este municipio.

Por otro lado, explicó que espera que se lleve un trabajo de entrega-recepción con absoluta transparencia con la actual edil Alicia Moreno Pereda, para que exista la legalidad en los trabajos que realizó durante los 3 años en que ha estado al frente del municipio y así también omitió aclarar sobre si había o no algún distanciamiento actualmente con la edil, al mencionar que debe aclarar su administración ante la Auditoría Superior del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario