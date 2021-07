Congreso Local, pide Justicia para periodista asesinado en el Istmo de Tehuantepec

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de junio de 2021.- El Congreso Local analiza exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a actuar con la debida diligencia respecto al asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, el pasado 17 de junio en un camino que comunica a las poblaciones de San Vicente y Morro Mazatán, en el Istmo de Tehuantepec.

El punto de acuerdo propone que dichas investigaciones agoten la hipótesis de que el ataque haya sido en represalia por sus tareas como comunicador, con el fin de que ese crimen no quede en la impunidad.

También, solicita al Poder Ejecutivo del Estado, cumplir de inmediato con las medidas de protección solicitadas por las instituciones pertinentes, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de las y los periodistas que se encuentren bajo riesgo por cumplir con el alto ejercicio de informar a la sociedad.

Asimismo, preservar la integridad, la vida y la libertad de expresión de las comunicadoras y los comunicadores del Estado de Oaxaca que puedan estar en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión, coordinándose para ello de manera efectiva con las propias personas en riesgo.

De acuerdo con medios de comunicación, de 2015 al 17 de junio, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició 284 investigaciones derivadas de quejas o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a los derechos humanos de periodistas.

El punto de acuerdo presentado por la diputada Magaly López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, fue recibido por la Comisión Permanente y turnado a la Comisión Permanente correspondiente para su análisis y dictamen.

