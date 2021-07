Abrirán al 100% locales del mercado central de Tuxtepec, buscan reactivar economía

-Alrededor de 20 locales estaban cerrados por diversos motivos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de los locatarios del Mercado Central de Tuxtepec Daniel Santinelli Gómez, dijo que será a partir de este primero de julio que todos los locales, estén abiertos ya que algunos permanecían cerrados.

Señaló que de los 70 locales que hay actualmente unos 20 a 25 permanecían con las cortinas abajo, los motivos eran debido a que quienes los atendían eran adultos mayores, y por seguridad se mantenían en sus hogares resguardándose, además de que 3 locatarios fallecieron, por lo que algunos por miedo decidieron cerrar estos locales.

Y aunque no se ha pasado esta pandemia, ya decidieron abrir ya que los adultos ya fueron vacunados, además de que van a seguir con todas las medidas como la sana distancia, la aplicación de gel y sobre todo el uso del cubrebocas.

El tener todos los locales abiertos fue una decisión que tomaron, ya que muchos clientes que acudían y el ver cerrados algunos puestos optaban por irse y no consumían nada, por lo tanto para reactivar la economía decidieron abrir todos los espacios y así hacerlo más atractivo a la vista del consumidor.

Actualmente, dijo el Presidente de los locatarios, que las ventas están incrementándose poco a poco y esperan que próximamente sigan aumentando tras los diversos eventos que van a realizar próximamente los diversos grupos culturales y asociaciones civiles.

