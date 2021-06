Se terminan vacunas anticovid en Tuxtepec y Loma Bonita

-Los adultos que no recibieron sus dosis, se registraron y posteriormente se les notificará cuando llegarán las dosis para que se les apliquen.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En este segundo y último día de vacunación contra el covid-19 para los adultos de los 50 a los 59 años de edad, se terminaron las vacunas en los dos módulos de Tuxtepec y del municipio de Loma Bonita.

A decir de algunas personas de Tuxtepec que no recibieron la segunda dosis de la vacuna, les tomaron sus datos y posteriormente se les contactará para darles una fecha, pero además para conocer cuántos son los que no pudieron recibir la vacuna.

Lo mismo ocurrió en el municipio de Loma Bonita, en donde más de 50 adultos no se pudieron vacunar, ya que las dosis se terminaron.

Hay que recodar que esta jornada de vacunación inició este lunes, con contratiempos y más de 3 horas de retraso, lo que provocó la molestia de los adultos que estuvieron por horas formados, primero bajo las altas temperaturas y posteriormente bajo la lluvia.

Fue en 9 municipios de la Cuenca en donde se realizó esta campaña de vacunación, y fue en Tuxtepec, Valle Nacional, Loma Bonita, Chiltepec, Soyaltepec, Acatlán, Cosolapa, Ixcatlán, Jalapa de Díaz y Ojitlán.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario