Recibirán 30 hoteles de Tuxtepec, certificado “Safe Travels” por higiene contra Covid

-Con este reconocimiento el sector hotelero es catalogado como seguro y limpio para proteger a sus visitantes

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de comercio de Tuxtepec Alberto Reyes Conti, dijo que lograron que 30 hoteles y restaurantes de Tuxtepec, reciban su distintivo, como parte de la certificación de Safe Travel, y solo esperan fecha para que les entreguen este certificado.

El objetivo de esta certificación es que la empresa internacional de Turismo Safe Travels, catalogue a Tuxtepec como un destino seguro, pero para lograrlo los 30 hoteles tuvieron que cumplir con todas las medidas de higiene y sanitización.

Será en próximos días que el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, entregue estos distintivos a los diversos establecimientos, mismos que fueron supervisados para que cumplieran con los protocolos y lineamientos desarrollados por la worl travel & Tourism Council, y la Organización Mundial de la Salud.

Con esta certificación además se busca reactivar la economía en este sector, quienes al igual que el comercio han tenido pocas ganancias debido a la pandemia, ya que algunos cerraron, y los que estuvieron abiertos debían tener poca ocupación, lo que provocó una baja en sus ingresos.

A pesar de que se logrará esta certificación, y en próximos meses terminarán con oros proyectos más como son el padrón de ambulantes y el de artesanos, se quedarán unos temas pendientes, y que por la pandemia no pudieron terminar.

Agregó que hay avances en proyectos que están en dependencias como la secretaría de Relaciones Exteriores, pero otros más como el mercado Avante y el Mercado Flores Magón.

