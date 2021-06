Por respuestas a medias, continua paro en centro de salud de Loma Alta en Tuxtepec

-Únicamente les dieron parte de los climas, pero aún hay pendientes que los SSO deben de cumplir.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado jueves el personal del centro de salud de Loma Alta, está en asamblea permanente y a pesar de que ya han obtenido parte de sus peticiones, son respuestas a medias, así lo dio a conocer la Delegada sindical Leydi Rodríguez Zarate.

Señaló que les llegaron parte de los climas que habían pedido, pero siguen pendientes otros más, así como el equipo para el laboratorio, el cual están solicitando desde hace meses, ya que desde que están en las nuevas instalaciones no cuentan con el laboratorio.

Además esperan la llegada de un nuevo director para la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), el cual les prometieron que llegará el próximo 1 de julio, y que esperan que así sea.

Otras de las peticiones que les hicieron a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)están pendientes son una revisión a las instalaciones ya que hubo filtraciones, además de que no cuentan con medicamentos, equipos de protección para el personal.

La representante sindical, aseguró que seguirán en asamblea permanente hasta que les cumplan todas las peticiones que tienen, y que no son específicamente para ellos, si no para dar un mejor servicio a los usuarios.

Destacó además que siguen brindando el servicio de urgencias y atención a mujeres embarazadas.

