Policía estatal y municipal de Oaxaca, retiran bloqueo de la organización 14 de junio

-Usuarios de las redes sociales denunciaron que estas personas estaban agresivas y que estaban asaltando.

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la organización 14 de junio instalaron un bloqueo en distintos puntos de la capital oaxaqueña, para presionar a las autoridad, ya que piden la liberación de su líder Enrique Francisco Martínez Ruíz, quien fue detenido la noche del pasado sábado.

La zona en dónde se concentraron fue en inmediaciones del parque del amor, sobre el periférico y en la avenida Símbolos Patrios, para realizar estos bloqueos los manifestantes retuvieron unidades del transporte público y de carga tanto públicas como privadas.

Debido a las denuncias de la población en redes sociales, la policía estatal y la policía municipal de Oaxaca de Juárez montaron un operativo para retirar a los manifestantes, y es que el Director de la Policía Estatal Raúl Antonio Solís, dijo que quienes estaban bloqueando eran delincuentes y que por eso decidieron actuar, finalmente cabe mencionar que la circulación en la avenida Símbolos Patrios y sobre el periférico ya se restableció.

