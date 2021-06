Mezcaleros oaxaqueños, marchan en respaldo de Abelino Cohetero

-Piden a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, que reconozca la decisión tomada en la asamblea del pasado 15 de mayo.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Productores mezcaleros marcharon este martes para manifestar su respaldo al Presidente del Comité Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) Abelino Cohetero y para exigir a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal que reconozca la decisión que se tomó en la asamblea del pasado 15 de mayo.

Los mezcaleros se reunieron en el atrio del ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en las pancartas y lonas que llevaban se leía: “Exigimos reconocimiento de Abelino Cohetero Villegas como nuestro Presidente del COMERCAM”, “Tatiana Clouthier reconozca nuesta asamblea del COMERCAM del 14 de mayo”.

En una de las lonas exigen al Fiscal General de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo que no retrase las denuncias contra el ex Presidente del COMERCAM Hipócrates Nolasco, a quien señalan de haber robado a los asociados mezcaleros unidos de la zona centro de Oaxaca, en otra lona se leía: “Este levantamiento social lo provocó Tatiana Clouthier por apoyar a su amigo Sánchez Navarro y 20 comerciantes de Hipócrates”.

Los mezcaleros llegaron a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en dónde exigieron que les entregaran el reconocimiento a la nueva dirigencia y es que cabe recordar que hace unos días el COMERCAM informó que por esta situación están teniendo pérdidas millonarias.

