Mezcaleros intensifican movilizaciones, bloquean crucero del aeropuerto y tiran agave en “Casa oficial”

-En el aeropuerto pasajeros les gritaron a los mezcaleros para que los dejaran entrar y tomar sus vuelos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de haber marchado por las calles de la capital oaxaqueña y de irrumpir en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se manifestaron frente a “Casa oficial” y de ahí bloquearon el crucero del aeropuerto de la capital oaxaqueña.

En la avenida Juárez, los mezcaleros tiraron desechos de agave a manera de protesta por las pérdidas que están teniendo debido a que por el conflicto interno y el aún no reconocimiento de parte de las autoridades, les está generando pérdidas millonarias por la retención de miles de litros de mezcal en las aduanas.

Luego de esta manifestación, se trasladaron al aeropuerto Benito Juárez, en dónde bloquearon el acceso a la terminal aérea, ahí los pasajeros les gritaron que quitaran el bloqueo y les permitieran ingresar para poder tomar sus vuelos.

