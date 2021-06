En época de lluvias, pide PC de Tuxtepec evitar la acumulación de basura cerca de drenajes y alcantarillas

-Se registran encharcamientos debido a acumulaciones de residuos. 11 kilómetros de dragado de arroyos ha prevenido inundaciones hasta el momento.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Es indicación del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez atender los reportes ciudadanos en esta temporada de lluvias, así como hacer el debido llamado a tomar medidas preventivas como evitar la acumulación de residuos, que puedan generar taponamientos en alcantarillas y drenajes, pues a pesar de los esfuerzos de diversas áreas para mantener limpios estos desagües se han registrado encharcamientos; informó el Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, Giovanni Aquino Colón.

La temporada de lluvias y huracanes en el territorio nacional, afecta a Oaxaca, tal como lo señala el reciente boletín meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua CONAUGUA con lluvias puntuales torrenciales debido a la presencia del ciclón tropical “Enrique”; al respecto el funcionario municipal explicó que es importante que esta semana se atiendan recomendaciones, dando prioridad a la guarda de documentación importante en bolsas de plástico y contar con mochilas de emergencia en las cuales debe incluirse lampara de mano, radio con baterías, alimentos enlatados, agua embotellada y un botiquín.

Inidicó que en estos días de precipitación pluvial se han registrados acumulaciones notables de agua de lluvia en calles y avenidas por taponamientos de alcantarillas con residuos, ante ello se solicita a todos los ciudadanos unir esfuerzos para que no tirar basura; dijo que esta administración que dirige Noé Ramírez Chávez ha realizado lo propio en materia preventiva como el desasolve de drenajes con el equipo váctor y de forma manual a través de la Dirección de Agua Potable y el dragado de 11 kilómetros de los arroyos San Jacinto, Benemérito Juárez, El Apompal y El Jimbal en beneficio de cientos de familias.

Por último el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil destacó que entre los reportes recibidos predominan la caída de un árboles por lo cual invita a mantenerse alejados de estos ejemplares los cuales son endebles a los fuertes vientos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario